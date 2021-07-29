Son dakika haber | Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
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Son dakika haber | Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Son dakika haber | Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, ilçede D.A. isimli kadının uyuşturucu madde kullandığını tespit edince, D.A'yı takibe aldı.

D.A'nın, O.A'nın kullandığı araca binmesi üzerine araç durdurularak şüpheliler gözaltına alındı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile D.A'nın evinde yapılan aramada 6 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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