Son dakika haber: AKSARAY Vaka sayısı artışına rağmen maske ihlali Son dakika haberi... Vaka sayısı artışına rağmen maske ihlaliAKSARAY'da son günlerde koronavirüs vaka sayısı artmasına rağmen çoğu vatandaşın maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ettiği görüldü.

Vaka sayısı artışına rağmen maske ihlali

AKSARAY'da son günlerde koronavirüs vaka sayısı artmasına rağmen çoğu vatandaşın maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ettiği görüldü. Yurt genelinde olduğu kentte de düğün, taziye ve toplu etkinlikler nedeniyle koronavirüs vaka sayısında artışlar yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada, Ardahan ve Aksaray son bir hafta ic¸erisinde vaka sayısının artışının olduğunu belirtti. Vaka sayısının artması üzerine polis, tedbirlerini artırıp vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, çoğu vatandayında kuralları ihlal ettiği görüldü. Maske takmayanların hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını belirten kent sakinlerinden Aydan Altun, "Özellikle kapalı alanlarda çoğu kişi maskesiz geziyor. Dışarıda da maske takmamız gerekiyor. Özellikle mağazalarda satıcılar ve gelen müşterilerin takması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla maske takmayan insan var. Bir kişi, birçok insanın hakkına girebiliyor. Sen maske taksan bile karşı taraf takmadığı zaman bu hastalık çoğalıyor. İnsanların hiçbiri bu duruma dikkat etmiyor. Eğer herkes kurallara uyarsa bu virüsü atlatabiliriz. Ayrıca uymayanlara gerekli cezaların verilmesi gerekiyor.?diye konuştu.

Kaynak: DHA