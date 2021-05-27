Son dakika haber | Aksaray KOM'dan kaçak tütün operasyonu
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Son dakika haber | Aksaray KOM'dan kaçak tütün operasyonu

Son dakika haber | Aksaray KOM'dan kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri yüklü miktarda kaçak tütün ve bandrolsüz ürünler ele geçirdi.

Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri yüklü miktarda kaçak tütün ve bandrolsüz ürünler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bahse konu iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 35 bin adet makaron filtresi, 18 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 4 bin adet içi dolu makaron, 162 kilo kıyılmış tütün ve 60 adet bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi R.Ü.(49) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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