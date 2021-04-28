Son dakika haber! AKSARAY HASTANEDEN TABURCU OLDU; AMBULANSTAN İNİNCE KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! AKSARAY HASTANEDEN TABURCU OLDU; AMBULANSTAN İNİNCE KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil, savrulup, yol kenarında duran ambulans ve içinden inen Safiye Yumuşak (71) ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı.

AKSARAY'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil, savrulup, yol kenarında duran ambulans ve içinden inen Safiye Yumuşak (71) ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan Yumuşak ile Demirci yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Safiye Yumuşak'ın koronavirüs tedavisinden döndüğü belirtildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Safiye Yumuşak, 112 Acil Servis Hizmetleri'ne bağlı Ahmet Özkan yönetimindeki 68 BA 606 plakalı ambulansla evine getirildi. Safiye Yumuşak, evinin önüne park eden ambulanstan indi.

AMBULANSTAN İNDİ, SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada yoldan geçen Ali Sarılmaz (20) yönetimindeki 68 BU 116 plakalı hafif ticari araç, Metin Gün (62) yönetimindeki 06 PG 692 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil ambulansa ve Safiye Yumuşak'a, ardından da park halindeki 68 HD 299 plakalı otomobil ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Yumuşak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! AKSARAY HASTANEDEN TABURCU OLDU; AMBULANSTAN İNİNCE KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI
Son dakika haber! AKSARAY HASTANEDEN TABURCU OLDU; AMBULANSTAN İNİNCE KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI
Son dakika haber! AKSARAY HASTANEDEN TABURCU OLDU; AMBULANSTAN İNİNCE KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI
Son dakika haber! AKSARAY HASTANEDEN TABURCU OLDU; AMBULANSTAN İNİNCE KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Mete Kalkavan Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! AKSARAY HASTANEDEN TABURCU OLDU; AMBULANSTAN İNİNCE KAZADA SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:10:24. #1.14#

title