Son dakika haber! Aksaray'da yem fabrikası ve yonca deposu alev alev yanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Aksaray'da yem fabrikası ve yonca deposu alev alev yanıyor

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aksaray'da yem fabrikası ve yonca deposu alev alev yanıyor Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında gündüz çıkan yangın halen söndürülemedi.

19.06.2020 02:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:21

Aksaray'da yem fabrikası ve yonca deposu alev alev yanıyor

AKSARAY - Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında gündüz çıkan yangın halen söndürülemedi. Onlarca itfaiyenin müdahale ettiği yangında fabrika ve yonca deposu adeta alevlere teslim oldu.

Yangın, Aksaray'ın Yenikent Beldesinde bulunan bir yem fabrikası ve yonca deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yem fabrikası ve yonca deposunda gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ali U.'ya ait yem fabrikası ve yonca deposunda çıkan yangın halen devam ederken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere bölgede bulunan beldelerden gelen itfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ediyor. Fabrika ve yonca deposu adeta ateş topuna dönerken, gece yarısı olmasına rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Son dakika haber! Aksaray'da yem fabrikası ve yonca deposu alev alev yanıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi Haber
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu Haber
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Aksaray'da yem fabrikası ve yonca deposu alev alev yanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 03:43:58. #1.15#
title