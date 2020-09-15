Son dakika haber! Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Son dakika haber! Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bir son dakika haberine göre AKSARAY'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Son dakika haber! Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
15.09.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:03

AKSARAY'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün uyuşturucu ticari yapan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki daha önce belirlenen adrese yapılan baskında Ömer Kanlı (19), İsa Deveci (20) ve Bekir Ilgın (20) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 kilo 200 gram bonzai, tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 6 bin 770 TL ele geçirildi. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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