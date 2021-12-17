Son dakika haber: Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hastaneye kaldırıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi altına alındı.

Küçük Bölcek Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Ç. (54), rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Süleyman Ç, yoğun bakım servisine alındı.

Süleyman Ç'nin, alkol aldıktan sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce içkiyi nerden aldığına ilişkin çalışma başlatıldı.

Öte yandan, dün, Kırımlı Mahallesi 144. Cadde'de ikamet eden Erkan P. (56), yakınları tarafından evinde ölü bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erkan P'nin evinde pet şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirmişti.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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