Son dakika haber! Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

AKSARAY (AA) - Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kırımlı Mahallesi 144. Cadde'de ikamet eden Erkan P. (56), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Ölümle ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erkan P'nin evinde pet şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi.

Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Erkan P'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Öte yandan, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, sahte alkol kullanımına bağlı ölüm olayına dair geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sahte alkol üretimi yapan kişi veya kişilerin tespitiyle ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkaca sahte alkol kullanımında bulunan kişilerin mevcut olup olmadığı yönünde ivedilikle ve titizlikle araştırma yapılması yönünde kolluk kuvvetleri talimatlandırıldı. Faillerin tespiti halinde gözaltına alınması emri verildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması yönünde titizlikle soruşturma yürütülüyor."

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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