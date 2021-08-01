Son dakika haber | Aksaray'da polisin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı

Son dakika haber: Aksaray'da sıcaktan etkilenerek su arayan kediyi fark eden trafik polisinin marketten aldığı su ve kapla kedinin su ihtiyacını karşılaması görenlerin yüreğini ısıttı.

Aksaray'da sıcaktan etkilenerek su arayan kediyi fark eden trafik polisinin marketten aldığı su ve kapla kedinin su ihtiyacını karşılaması görenlerin yüreğini ısıttı.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi gördüğü Aksaray'da sıcaktan etkilenen kedinin gölge alanlarda su aradığını fark eden polis memuru, marketten aldığı su ve kapla kedinin su ihtiyacını giderdi. Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde kaldırımda su bulamayan kediye, susadığını fark eden polis memuru tarafından su verildi. Marketten su ve kap alan polis memuru kedinin su ihtiyacını karşılarken kedi kendini sevdirmek için polis memurunun yanından hiç ayrılmadı. Polis memuru caddede görev yaptığı süre boyunca kediyle ilgilenerek, uygulama sonunda kediyi esnafa emanet etti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı