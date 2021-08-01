Son dakika haber | Aksaray'da polisin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Aksaray'da polisin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı

Son dakika haber | Aksaray'da polisin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Aksaray'da sıcaktan etkilenerek su arayan kediyi fark eden trafik polisinin marketten aldığı su ve kapla kedinin su ihtiyacını karşılaması görenlerin yüreğini ısıttı.

Aksaray'da sıcaktan etkilenerek su arayan kediyi fark eden trafik polisinin marketten aldığı su ve kapla kedinin su ihtiyacını karşılaması görenlerin yüreğini ısıttı.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi gördüğü Aksaray'da sıcaktan etkilenen kedinin gölge alanlarda su aradığını fark eden polis memuru, marketten aldığı su ve kapla kedinin su ihtiyacını giderdi. Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde kaldırımda su bulamayan kediye, susadığını fark eden polis memuru tarafından su verildi. Marketten su ve kap alan polis memuru kedinin su ihtiyacını karşılarken kedi kendini sevdirmek için polis memurunun yanından hiç ayrılmadı. Polis memuru caddede görev yaptığı süre boyunca kediyle ilgilenerek, uygulama sonunda kediyi esnafa emanet etti. - AKSARAY

Son dakika haber | Aksaray'da polisin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı
Son dakika haber | Aksaray'da polisin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Düm Tek Tek Prens William
Spor Eda Erdem Metin Oktay Hakan Reçber Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Aksaray'da polisin hayvan sevgisi yürekleri ısıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 15:42:40. #1.14#

title