Son dakika haber... Aksaray'da kullanılmayan cezaevinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Son dakika haberi: Aksaray'da eski cezaevinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da eski cezaevinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şifahane Mahallesi'ndeki kullanılmayan cezaevinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel