HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber! Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısında 12 yılda yüzde 500 artış sağlandı

Son dakika ekonomi haberi: Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısında 12 yılda yüzde 500 artış sağlandı Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısı 12 yılda yüzde 500 artış gösterdi.

14.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:45

Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısında 12 yılda yüzde 500 artış sağlandı

AKSARAY - Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısı 12 yılda yüzde 500 artış gösterdi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe ülke genelinde kalite ve üretimde ön sıralarda yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısı her geçen yıl hızla artarak gelişiyor. Devletin verdiği destekler ve kolaylıklar ile gözde bir sektör haline gelen hayvancılık sektörüne ilginin artmasıyla hayvan sayısında da artış sağlanıyor.

Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, küçükbaş hayvan sayısının arttığını ve sektöre de ilginin arttığını belirterek, "Son dönemde gerçekten hem ilimizde hem ülkemizde küçükbaş hayvan sayımız artıyor. Hem işletme sayımız artıyor, hem işletmedeki havan sayımız artıyor. Vatandaşımızın küçükbaş hayvancılığa karşı ciddi anlamda bir rağbeti var. Herkes küçükbaş hayvancılığa girmeye çalışıyor. Zaten hükümetimizin de hayvancılık için çok ciddi teşvikleri var. Sıfır faizli krediler, mandıra yapımına hibeler, hayvan alımına hibeler, hayvan alımına faizsiz krediler ve ödemelerde kolaylıklar çok ciddi anlamda finansman desteği sağlıyor. Bu da tabi ki ilgi geçiyor. Biz hayvan sayılarının artmasını istiyoruz" dedi.

"80 bin olan hayvan sayısı 12 yılda 500 bine ulaştı"

Başkan Aktürk, "2008 yılında ilimizde 80 bin civarında anaç hayvanımız kalmıştı. 2008'de ciddi bir kriz yaşandı. Hem kuraklık, hem hayvanların para etmemesiyle işletmeler kapatıldı ama 2008 yılından bugüne kadar 450 bin civarında anaç kadroya ulaştık. Hayvan sayımız her yıl düzenli olarak artı gösteriyor. Hem işletme sayımız artıyor, hem işletmedeki kapasitemiz artıyor. Üretici bu işten para kazanıyor. Para kazandığı sürece de hayvan sayısını da artıracak, verimi de artıracak, üretimi de artıracak, her şeyi çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Yüzde 500 civarında hayvan sayımızda bir artış söz konusu. 80 binlerden 450-500 binlere geldiğimiz düşünürsek yüzde 500 civarında bir anaç kadroda artış var. Normalde şu anda ilimizde 1 milyon civarında küçükbaş hayvanımız var. 450 bini anaç olmak üzere bunların yavrularıyla birlikte 900- 1 milyon civarına ulaşıyor. Hayvanların erkekleri kesiliyor, dişiler ise damızlığa bırakılıyor. Tekrar eski 450-500 bin sayıya dönüyoruz. Önümüzdeki bahar döneminde tekrar hayvanlarımız yavrulayacak. Yine 950-1 milyon civarına çıkacak. Yani bu sistem, bu çark bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Son dakika haber! Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısında 12 yılda yüzde 500 artış sağlandı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek Ekonomi
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak Ekonomi
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar Ekonomi
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti Ekonomi
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı Ekonomi
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Ajda Pekkan Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısında 12 yılda yüzde 500 artış sağlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:27:35. #1.14#
title