Son dakika haber... Aksaray'da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, aile hekimi Mehmet Tankut Sevim (51), 10 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'e yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Sevim, kısa süre sonra sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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