Son dakika haber... Aksaray'da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... Aksaray'da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Aksaray'da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AKSARAY'da, aile hekimi Mehmet Tankut Sevim (51), 10 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, aile hekimi Mehmet Tankut Sevim (51), 10 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'e yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Sevim, kısa süre sonra sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.


Son dakika haber! Sosyal medyadaki paylaşımlara inanıp aşı olmadı, 4 gündür hastanede yatıyor

Son dakika haber! Sosyal medyadaki paylaşımlara inanıp aşı olmadı, 4 gündür hastanede yatıyor

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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