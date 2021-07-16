Son dakika haber | Aksaray'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu
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Son dakika haber | Aksaray'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

Son dakika haber | Aksaray'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Aksaray'da bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 bin 840 adet kaçak sigara ve 16 şişe sahte içki ele geçirildi.

Aksaray'da bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 bin 840 adet kaçak sigara ve 16 şişe sahte içki ele geçirildi.

Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli olarak kaçakçılığın önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak sigara ve sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri adresi belirlenen iş yerini takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel olarak gerçekleştirilen takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon içi düğmeye bastı. İş yerine gerçekleştirilen operasyonda Ş.S. (24), C.S. (23) ve R.T. (42) isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 19 bin 840 adet kaçak sigara, 16 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Son dakika haber | Aksaray'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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