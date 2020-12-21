Kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

21.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:11

Aksaray'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen kaçak içki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde 4 ikamet ve 2 araca operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, bidonlar içerisinde 60 litre viski, 650 farklı marka ve boyutlarda boş alkol şişesi, satışa hazır 409 viski şişesi ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler, S.B. (38), Ş.D. (37), R.D. (58), O.B. (32) ve H.B'yi (54) gözaltına aldı.

Kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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