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Son dakika haber... Aksaray'da jandarma Roma ve Hitit dönemine ait eserler ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Aksaray'da jandarma Roma ve Hitit dönemine ait eserler ele geçirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da tarihi eser kaçakçılarını 1 ay boyunca takip eden jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 52 adet Roma ve Hitit dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da tarihi eser kaçakçılarını 1 ay boyunca takip eden jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla 52 adet Roma ve Hitit dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde kaçak kazı yapıldığı ve bu kazılardan tarihi eserler çıkarıldığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. 1 ay boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma ekipleri, tarihi eserlerin Abdurrahim Ö. (35), Yusuf Mahsun G. (27), Bekir K. (23) ve Celalettin Ö. (24) isimli şahıslarda olduğunu ve satmaya çalıştıklarını belirledi. Yeterli delil ve bulguların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şahısların içinde olduğu otomobile operasyon düzenlendi. 4 şüphelide yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada Roma ve Hitit dönemine ait 52 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

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