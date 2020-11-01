Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

01.11.2020 23:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:04
Son dakika haber... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan Koyuncu idaresindeki 68 AT 747 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 40. kilometresinde, İsa Bayram Dilek'in (23) kullandığı 06 CCJ 562 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Koyuncu, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan diğer sürücü Dilek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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