Son dakika haber: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan kadın tutuklandı
Son dakika haberine göre Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Aksaray'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Hassas Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli N.U. (52) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut