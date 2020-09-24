Son dakika haber... Aksaray Belediyespor'da 5 futbolcuda koronavirüs çıktı
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Son dakika haber... Aksaray Belediyespor'da 5 futbolcuda koronavirüs çıktı

24.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:28
Son dakika haber... Aksaray Belediyespor'da 5 futbolcuda koronavirüs çıktı

Son dakika haberleri: MİSLİ.COM 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor'da 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

MİSLİ.COM 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor'da 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ligin 2'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Bergama Belediyespor ile karşılaşacak 68 Aksaray Belediyespor koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kulübün basın sözcüsü Çapan Aktaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir deplasmanında camia olarak yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın tek düşüncesi sahadan 3 puan ile ayrılarak taraftarımızı mutlu etmek. 5 futbolcumuzda yeni tip koronavirüs tespit edildi. Talimatlar gereği yapılan testlerde bu hafta sonu oynayacağımız Bergamaspor maçı öncesi pozitif çıkan oyuncularımız için kulübümüz çalışmaları başlatmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır. Her şeye rağmen cumartesi günü bütün söz oyuncularımızda olacak ve onların da sahada üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapacaklarına inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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