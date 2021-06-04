Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü
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Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü

Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ZEYTİN Dalı harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) acı haberi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan ailesine verildi.

ZEYTİN Dalı harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) acı haberi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan ailesine verildi. 3 yıllık uzman çavuş Sarılmaz'ın, 10 ay önce evlendiği, düğününden 15 gün sonra da birliğine döndüğü belirtildi.  

Zeytin Dalı harekat bölgesine dün akşam teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, şehit oldu. Sarılmaz'ın acı haberi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde oturan annesi Birten ve babası Şenol Sarılmaz'a askeri yetkililer tarafından verildi. Sarılmaz'ın babaevine Türk bayrağı asıldı, taziye ziyaretleri yapıldı. 3 yıllık uzman çavuş olan Şahin Sarılmaz'ın, 10 ay önce Binnur Sarılmaz ile evlendiği, düğününden 15 gün sonra da Hatay'daki birliğine döndüğü belirtildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, bugün Ihlara beldesinde toprağa verilecek. 

  


Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Aksaray'a şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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