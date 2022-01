Son dakika haber | Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu, gözaltına alındı

KONYA'da, Elife Sevinç (61), dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası kızı A.S.'nin (24), itmesi ile yere düştü. Kalktıktan sonra balkona çıkan Sevinç, sabah kızı tarafından ölü bulundu. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alınan A.S., adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşit Pınar Caddesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, A.S. belirlenemeyen nedenle annesi Elife Sevinç ile tartıştı. Tartışma sırasında A.S.'nin iteklediği annesi yere düştü ve beton zemine başını çarptı. Tekrar ayağa kalkan Elife Sevinç, hava almak için balkona çıktı. A.S. de odasına geçip uyudu. A.S., saat 06.00 sıralarında uyandığında annesini balkonda yerde hareketsiz buldu. Başında da kan olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Elife Sevinç'in öldüğünü belirledi. Elife Sevinç'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.