Son dakika haber... Aksa Doğalgaz'ın desteklediği sporcular üç gümüş madalya kazandı
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Son dakika haber... Aksa Doğalgaz'ın desteklediği sporcular üç gümüş madalya kazandı

Son dakika haber... Aksa Doğalgaz'ın desteklediği sporcular üç gümüş madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Aksa Doğalgaz tarafından desteklenen sporcular Antalya'da gerçekleştirilen tenis turnuvalarında üç gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aksa Doğalgaz tarafından desteklenen sporcular Antalya'da gerçekleştirilen tenis turnuvalarında üç gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz 2018 yılından bu yana engelsiz yaşam ve sporda fırsat eşitliği sunma amacıyla Tekerlekli Sandalye Türk Tenis Milli Takımı sporcularını destekliyor.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bu yıl Antalya'da organize edilen tenis turnuvalarına 30 ülkeden yarışmacı katılırken, Aksa Doğalgaz tarafından desteklenen sporcular Uğur Altınel ve Emirhan Toper, bu tenis turnuvalarında üç gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uğur Altınel ve Emirhan Toper, nisan ayında yine Antalya'da gerçekleşen uluslararası üç turnuvada ise iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, engelsiz yaşam ve sporda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla sporcuların yanında olduklarını belirterek, "Desteklediğimiz sporcularımızdan Uğur Altınel, uluslararası turnuvalarda gösterdiği üstün başarıyla dünyada 21'inci sıraya yükseldi ve paralimpik oyunlarına katılmak için önemli bir yol kat etti. Emirhan Toper ise aldığı sonuçlarla gençler kategorisinde dünyanın en iyi beş sporcusu arasına adını yazdırdı. Bu hem biz hem de ülkemiz için gurur verici bir gelişme. Spora ve sporcuya gereken önemi vermeye, fırsatları eşitlemeye ve sporcularımızı hem ülke çapında hem de dünya çapında desteklemeye, onlara can yoldaşı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. ???????

Aksa Doğalgaz, engelsiz sporculara verdiği desteğin yanı sıra 2015 yılında hayata geçirdiği "Can Yoldaşı" projesiyle de engelli abonelerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Engelli vatandaşlar, Aksa Doğalgaz şubelerinden ve şirketin web sitesinde yer alan Online İşlemler kanalından abone kayıtlarını gerçekleştirerek "Can Yoldaşı" projesine dahil olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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