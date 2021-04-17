Son dakika haber... AKRABALARINI SİLAHLA BACAKLARINDAN YARALADI
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Son dakika haber... AKRABALARINI SİLAHLA BACAKLARINDAN YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SAMSUN'da Gönül A. (41), husumetli olduğu H.A. (48) ve akrabası C.A.?yı (20) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

SAMSUN'da Gönül A. (41), husumetli olduğu H.A. (48) ve akrabası C.A.?yı (20) tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralılar tedaviye alınırken, şüpheli kadın ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla oğlu ve eşi de gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Gönül A. ile H.A. ve akrabası C.A., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gönül A., tabancayla H.A. ve C.A.?yı bacaklarından vurup yaraladı. Kadın saldırgan, kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kadın ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla oğlu ve eşi de, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haber... AKRABALARINI SİLAHLA BACAKLARINDAN YARALADI
Son dakika haber... AKRABALARINI SİLAHLA BACAKLARINDAN YARALADI
Son dakika haber... AKRABALARINI SİLAHLA BACAKLARINDAN YARALADI
Son dakika haber... AKRABALARINI SİLAHLA BACAKLARINDAN YARALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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