Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü

29.11.2020 19:46 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:56

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evin önündeki arsa nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evin önündeki arsa nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Siverek ilçesine bağlı Başbük kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akrabalar arasında mahalledeki bir arsa nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya Ali Türk ile Kutbizade Yaygın yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, kavganın daha da büyümesini önlemeye çalıştı. Hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Gerginlik yaşanmaması için hastane önünde çevik kuvvet polisi tarafından önlem alındı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu
Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şinasi İnan/İHA)

Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü
Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü
Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü
Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çorlu'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Çorlu'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Gaziantep'te silahlı yol verme kavgası: 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı yol verme kavgası: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü
Son dakika haberleri | Kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Kenan Işık Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Samatta Fuat Çapa Okan Buruk Utku Yuvakuran Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Akrabaların arsa kavgası: 2 ölü - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 19:59:23. #1.14#
title