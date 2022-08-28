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Son dakika haberi | Akrabaların arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

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Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kavga, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı kırsal Mahallesi Kayagözü mezrasında yaşandı. Amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada daha yeni evlendiği öğrenilen 24 yaşındaki Hasan H. olay yerinde hayatını kaybederken, Adnan H., Mustafa H., Muzaffer H. ve Safiye H. ise yaralandı. Yaralılar özel araçlar ile olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri, mezrada geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa kavga Haberler Son Dakika

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