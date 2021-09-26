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Son dakika haber | Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba olan aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Yusuf Taflan (64) ağır yaralandı, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma Özenç (59) ise hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba olan aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Yusuf Taflan (64) ağır yaralandı, dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma Özenç (59) ise hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Yusuf Taflan ile akrabaları A.T., kardeşi R.T. ve oğlu B.T., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Çıkan çatışmada Yusuf Taflan ve  nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Fatma Özenç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma Özenç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan ağır yaralı Yusuf Taflan'ın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerince şüpheli B.T., A.T. ve R.T. de yakalanarak gözaltına alındı.


- İnan
Son dakika haber | Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | Akrabalar arasında silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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