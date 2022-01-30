Son dakika haber: AKM'DE OBUA-VİYOLONSEL KONSERİ - Haberler
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Son dakika haber: AKM'DE OBUA-VİYOLONSEL KONSERİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) 'Her Hafta Bir Konser' dizisi devam ediyor.

ANTALYA (DHA) - Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) 'Her Hafta Bir Konser' dizisi devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde İzmir Devlet Senfonisi Orkestrası Şefi Nesrin Bayramoğulları orkestrayı yönetirken, obua (nefesli çalgı) sanatçısı Bayram Bayramoğulları, viyolonsel sanatçısı Çağla Bilgin de solist sanatçılar olarak sahne aldı.

Bayram Bayramoğulları obuası ile ünlü besteci Williams'ın 'Obua Konçertosu'nu, Çağla Bilgin'de viyolonseliyle besteci S.Rahmaninov'un 'Vocalise', P.I.Çaykovski'nin 'Andante Cantabile' ile Akça Acun Bilgin'in bestelediği 'Wabi Sabi' isimli eserlerini yorumladı. Eserler, orkestra eşliğinde seslendirildi. Klasik müzik severlere obua ve viyolonsel ile keyifli dakikalar yaşatan solist sanatçılar, orkestra şefi, orkestra üyeleri alkış yağmuruna tutuldu.

Son dakika haber: AKM'DE OBUA-VİYOLONSEL KONSERİ

Son dakika haber: AKM'DE OBUA-VİYOLONSEL KONSERİ

Son dakika haber: AKM'DE OBUA-VİYOLONSEL KONSERİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Antalya, Bayram, Konser, AKM, Güncel, Haber

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