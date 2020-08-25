Son dakika haber... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sivil sanıklardan Hakan Çiçek'in esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sivil sanıklardan Hakan Çiçek'in esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından darbe girişimini sevk ve idare eden sivil imamlardan Hakan Çiçek, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Çiçek, kendisi hakkında FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri imamı" olduğuna dair ifade veren tanıkların beyanlarının çelişkili olduğunu savunarak, bu kişilerin birileri tarafından yönlendirildiği ve kendisine iftira attıklarını iddia etti.

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde sorumlu olduğu örgüt mensubu askerlere emir ve talimat verdiği iddiasını da reddeden Çiçek, "Örgütsel bağlılığın temini bakımından kod adı kullanma, gizlilik ve tedbir uygulanması yer almakta iken hakkımda ifade verenler beni Hakan Çiçek olarak tanıyor. Neden benim kod adım yok? Herkesin kod adı varken ben neden kendi adımı kullanayım. Maddi gerçek budur benim kod adım yok. Tanık yok, bilgi belge yok." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındığı bölgeye yakın bir tarlada bulunan ve adli bilişim uzmanlarınca kendisine ait olduğu tespit edilen cep telefonu hakkında da konuşan Çiçek, aktif kullandığı bir cep telefonu olduğunu, o telefonun da o gece yanında bulunmadığını ve tarlada bulunan telefonla ilgili bir bilgisi olmadığını iddia etti.

Çiçek, firari sanıklardan Adil Öksüz'le aynı tarihte Ankara'ya gelmediğini belirterek, Öksüz'ün Amerika'da olduğu tarihlerde kendisinin de aynı ülkede olmasının hayatının olağan bir parçası olduğunu savundu.

Amerika'ya ticari işleri için sürekli gittiğini belirten Çiçek, bu seyahatlerinin darbeye hazırlık kapsamında olmadığını savundu.

Okulunun FETÖ ile bağlantılı olmadığını iddia eden Çiçek, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Gülen'in kaldığı yerin kantinini işletiyordu

Örgütün sivil yöneticilerinden olduğu belirlenen Çiçek, 3 Ağustos 2017'de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Çiçek, mahkemede kapatılan Anafartalar Kolejinin sahibi olduğunu anlatmıştı.

Çiçek, 16 Temmuz sabahı saat 08.00-08.30'dan itibaren 2-2,5 saat tarlada yürüyerek bir köye ulaşmaya çalıştığını, yürüyüşü sırasında içinde 23 bin 800 dolar olan bir çanta bulduğunu iddia etmişti.

Kendisini 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne davet eden eski albay Ahmet Özçetin ile Anafartalar Kolejinin Çankaya Yıldız'daki şubesinde olaydan 2 gün önce tanıştığını öne süren Çiçek, Akıncı Üssü'ne "sosyal etkinlik" için gittiğini savunmuştu.

Çiçek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurtdışına kaçmadan önce kaldığı örgüte bağlı FEM Dershanesinin Altunizade şubesinin kantinini işlettiği sırada Gülen'i orada hiç görmediğini iddia etmişti.

Akıncı Üssü'ndeki darbeye yönelik faaliyetleri yönettiği belirtilen Çiçek'in, esasa ilişkin mütalaada "anayasal düzeni ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan da 77 kez olmak üzere toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA