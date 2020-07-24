Son dakika haber... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
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Son dakika haber... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Son dakika haber... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
24.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:36

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Konya'daki 135. Filo'nun komutanı olan ve İstanbul'daki düğüne katılan komutanları derdest ederek Akıncı'ya taşıyan helikopter pilotlarını organize ettiği belirtilen eski yarbay Alparslan Şahin, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Derdest edilen komutanların Akıncı'ya getirilmesini sağlayan helikopter pilotlarından sanık eski binbaşı Mehmet Fatih Özkan'ın kendisini suçladığını beyan eden Şahin, hiçbir personelinin iradesini fesada uğratmadığını, kimseye darbeye yönelik bir emir vermediğini savundu.

Olay günü Moda Deniz Kulübü ve Akıncı Üssü'nde bulunmadığını belirten Şahin, filo personelinin 15 Temmuz günü katıldığı eylemlerden sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

15 Temmuz akşamı 23.00 sularında darbeye yönelik faaliyetlerden haberdar olması üzerine filo ve bazı askeri birliklerle temas kurarak, "Hiçbir olaya karışmayacaksınız." emrini verdiğini bildiren Şahin, İstanbul'da olduğunu öğrendiği filo personeline de Konya'ya dönmeleri yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Esas hakkındaki mütalaada, filo personelinin eylemleri nedeniyle "birim yöneticisi sanık" olarak gösterildiğini anlatan Şahin, üyesi olmadığı bir örgütün yöneticisi olamayacağını savundu.

Sanık Şahin, darbe girişiminden önce sanıklardan Özkan ve eski binbaşı Gökhan Maldar'ı İstanbul'a göndererek Cumhurbaşkanına suikast timinin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile görüşmeleri talimatı verdiği yönündeki ifadelerin doğruyu yansıtmadığını ileri sürdü.

İstanbul'da yapıldığı belirtilen darbeye yönelik toplantıdan haberdar olmadığını bildiren Şahin, bu yönde bir planlama ve görevlendirmede yer almadığını iddia etti.

Davanın görülmesine önümüzdeki hafta devam edilecek.

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Kaynak: AA

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