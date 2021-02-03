Son dakika haber... Akhisarspor ilki başarmak istiyor
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Son dakika haber... Akhisarspor ilki başarmak istiyor

03.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:33
Son dakika haber... Akhisarspor ilki başarmak istiyor

Son dakika spor haberi... TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı maçlarında üst üste Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenip 23 de transfer yapan Akhisarspor, gözünü Aydeniz Et Balıkesirspor sınavına çevirdi.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı maçlarında üst üste Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenip 23 de transfer yapan Akhisarspor, gözünü Aydeniz Et Balıkesirspor sınavına çevirdi. Pazartesi günü rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılar sahadan galip ayrıldığı takdirde bu sezon ilk kez 3 karşılaşmasını üst üste kazanmış olacak. Teknik Direktör Mesut Dilsöz, Balıkesirspor'la oynayacakları maçın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Dilsöz, "Biz de rakibimiz de düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyoruz. O nedenle çok zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. İkinci yarıya çok iyi başladık, devamını getireceğiz" diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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