Son dakika haber: Akhisarspor'dan gidenler kapışıldı
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Son dakika haber: Akhisarspor'dan gidenler kapışıldı

18.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:40
Son dakika haber: Akhisarspor'dan gidenler kapışıldı

Son dakika habere göre TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırıp anlaştığı futbolculara lisans çıkarmak için kritik haftaya giren Akhisarspor'da takımın kötü performansına rağmen devre arasında kadrodan ayrılan isimlerin 5'i hemen kulüp buldu.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırıp anlaştığı futbolculara lisans çıkarmak için kritik haftaya giren Akhisarspor'da takımın kötü performansına rağmen devre arasında kadrodan ayrılan isimlerin 5'i hemen kulüp buldu. Ligde üst üste 8 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Akhisarspor'dan ikinci yarı öncesi ayrılan isimlerden Bjarnason Yunanistan Ligi'nden FC Lamia'ya, Vrsajevic TFF 1'nci Lig'de Ümraniyespor'a, Rotman Tuzlaspor'a, Taha ise Bandırmaspor'a imza attı. Ali Kaan, 2 milyon TL bonservis bedeliyle Ankaragücü'ne satıldı. Henüz bir kulübe transfer olmayan Hadzic'in adı Boluspor'la anılırken, Musa Nizam'a yine 1'inci Lig'den birçok talip var.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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