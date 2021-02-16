Son dakika haber! Akhisarspor'da 17 yeni futbolcu süre alamadı
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Son dakika haber! Akhisarspor'da 17 yeni futbolcu süre alamadı

16.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:13
Son dakika haber! Akhisarspor'da 17 yeni futbolcu süre alamadı

Son dakika haberleri... Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasında 1 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırarak 8'i yabancı 27 transferle büyük oranda yeni bir takım kuran düşme hattındaki Akhisarspor'da 17 yeni takviye şimdiye kadar hiç süre alamadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasında 1 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırarak 8'i yabancı 27 transferle büyük oranda yeni bir takım kuran düşme hattındaki Akhisarspor'da 17 yeni takviye şimdiye kadar hiç süre alamadı.

Transferde eski futbolcu alacakları nedeniyle yeni gelebilecek yasak ihtimaline karşı önümüzdeki yılların iskeletini de oluşturacak isimler ile gençleri tercih eden Akhisar'da 10 oyuncu süre buldu.Akigo'da yeni isimlerden Delarge, Keita, Mert ve Yusuf Cihat Çelik 4'er, Ayuk, Alya Toure ve Nsima Peter 3'er, Sissoko, Kemal Cingirt ile Emircan ise 2'şer maçta forma giydi. Yeni transferlerden yabancılar Lawal ve Onyebueke ile yerliler Alim Aykut, Bekir, Cengiz, Enes Kimia, Fırat Yiğit, Furkan, Mehmet Salih, Muhammed Embiya, Orhan Taşdelen, Ramazan Emirhan, Recep, Semih Kaya, Serkan Sefil, Yusuf Acer ve Yusuf Çataloluk ise henüz forma şansı bulamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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