Son dakika haber... Akhisarspor ateşle oynuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Akhisarspor ateşle oynuyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber... Akhisarspor ateşle oynuyor

Son dakika haberleri: TFF 1'inci Lig'de evinde Süper Lig adaylarından Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Akhisarspor kümede kalma yarışında ağır yara aldı.

Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray gerçek kimliğinden uzaklaşıyor
Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda Galatasaray gerçek kimliğinden uzaklaşıyor
Emre Belözoğlu kararını verdi; Samatta kulübeye, Thiam ilk 11'e dönüyor
Emre Belözoğlu kararını verdi; Samatta kulübeye, Thiam ilk 11'e dönüyor

TFF 1'inci Lig'de evinde Süper Lig adaylarından Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Akhisarspor kümede kalma yarışında ağır yara aldı. Maçın ilk 30 dakikalık bölümünde 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyip beraberliği yakalayan Ege ekibi buna rağmen yenilgiden kurtulamadı. Bir basamak üzerindeki rakibi Menemenspor'la arasındaki puan farkı 5'e yükselen Akhisarspor bitime 5 maç kala umut tüketti.

Akhisarspor, Adana Demirspor yenilgisiyle birlikte son 3 karşılaşmasından puan alamamış oldu. Yeşil-siyahlılar Ankara Keçiörengücü'ne evinde 2-1, Ankaraspor'a da deplasmanda 4-2 yenilmişti. Müzesinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı bulunduran Akhisarspor kalan 5 müsabakada Adanaspor (D), Altınordu, Altay, GZT Giresunspor (D) ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'la oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Esra Erol Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Diego Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Akhisarspor ateşle oynuyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:31:55. #1.14#
title