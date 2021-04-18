Son dakika haber | Akhisar'da uzman çavuş evinde ölü bulundu
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Son dakika haber | Akhisar'da uzman çavuş evinde ölü bulundu

Son dakika haber | Akhisar'da uzman çavuş evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan (24) dün geceden bu yana haber alınamaması üzerine Zeytinliova Mahallesi'ndeki evine gidildiğinde Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcılığın incelemesinin ardından uzman çavuşun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Uzman Çavuş Harun Albayrak'ın bekar olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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