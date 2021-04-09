Son dakika haber... Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi ve ekibinden bilimsel çalışma

Gelen son dakika haberlerine göre Akdeniz Üniversitesi Uzay Fiziği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Eker ve ekibi yıldızların parlaklığı ile sıcaklığının daha doğru ölçülebilmesini sağlayacak bir çalışma gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Uzay Fiziği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Eker ve ekibi yıldızların parlaklığı ile sıcaklığının daha doğru ölçülebilmesini sağlayacak bir çalışma gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitede görevli Prof. Dr. Zeki Eker, Prof. Dr. Volkan Bakış, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Bilir ile 80 yıldır astrofizikçilerin çözemediği bilimsel bir problemi çözerek yıldız parlaklıklarıyla ilgili yanlış kavramları ortaya koydu.

Yıldız sıcaklıkları ve ışınım güçlerinin hatasız ölçülmesinin önünü açan makale, uluslararası "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde ve NASA ADS veri tabanında yayımlandı.

Eker, makalenin astrofiziğin temel bilgilerinde karmaşaya sebebiyet veren bir problemi çözdüğünü dile getirdi.

Astrofiziğin veya genel anlamda bilimin inşaatı bitmemiş bir gökdelene benzetilebileceğini vurgulayan Eker, şöyle konuştu:

"Bir karadeliğin fotoğrafının çekilmesi, nötron yıldızlarının keşfi gibi keşifler aslında bu gökdelene bir kat daha ilave etmek gibidir. Oysa bu gökdelenin temellerindeki bir hatayı düzeltmek bir kat daha eklemekten çok daha önemlidir. Yıldızın renklerini ve parlaklığını tespit etmek için çok sayıda filtre kullanılıyor. Filtreler, aslında yıldızların sıcaklıklarını, gerekli bazı bilgilerin de temin edilmesiyle yıldızların ışınım güçlerini tespit etmek için kullanılmaktadır. TÜBİTAK destekli projemiz bazı yıldızların bolometrik kadirlerinin görsel kadirlerinden daha sönük olduğunu ortaya koymuştur. Ekibimizin bu çalışması artık ders kitaplarını, öğreten ve araştıran beyinleri 80 yıldır öğretilen dogma haline gelmiş bilgilerden kurtarma zamanının geldiğini ifade etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci