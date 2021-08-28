Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
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Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi

Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AKDENİZ ve Ege'deki orman yangınları sonrası yerli turistler, Marmara Bölgesi'ni tercih etmeye başladı.

AKDENİZ ve Ege'deki orman yangınları sonrası yerli turistler, Marmara Bölgesi'ni tercih etmeye başladı. Balıkesir'in Marmara ilçesi ile Avşa ve Ekinlik adalarında otel, motel ve pansiyonlar doldu. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Nüfusumuz 15-17 kat arttı. Şu anda 150-170 bin kişiyi ağırlıyoruz. Çalışanlarımızın yıllık izinlerini şimdilik iptal ettik" dedi.

Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarının ardından özellikle yerli turistler, tatil rotalarını Marmara Bölgesi'ne çevirdi. Balıkesir'in Marmara ilçesi ile Avşa ve Ekinlik adalarında otel, motel ve pansiyonların tamamen doldu. Yer bulamayan tatilcilerin sahillerde şezlonglarda ve belediyeye ait bahçede konaklamak zorunda kaldığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi:

"Adaların toplam nüfusu 9 bin 974 kişiden oluşuyor. Özellikle Muğla, Bodrum ve diğer tatil yerlerinde yaşanan orman yangınlarından sonra tatilciler adalarımızı tercih etti. Bu nedenle nüfusumuz 15-17 kat arttı. Şu anda 150-170 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu yoğunluk hafta içerisinde de yaşanıyor. Bu nedenle belediye olarak daha iyi hizmet vermek için çalışanlarımızın yıllık izinlerini şimdilik iptal ettik. Sezon sonunda birlikte tatil yapacağız."

Bu arada yaşanan yoğunluk nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'na, Erdek, İstanbul ve Tekirdağ'dan yapılan Ro-Ro ve deniz otobüsü seferlerinin sayıları artırıldı.


Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi
Son dakika haber! Akdeniz'deki orman yangınları nedeniyle tatilciler rotasını Marmara'ya çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ
AKDENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI, TATİLCİLERİN ROTASINI MARMARA'YA ÇEVİRDİ
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