Son dakika haber: Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce insana ulaşılıyor
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Son dakika haber: Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce insana ulaşılıyor

Son dakika haberine göre Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara, evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti, pandemi kuralları gözetilerek devam ediyor.

Son dakika haber: Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmetiyle yüzlerce insana ulaşılıyor
21.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:40

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara, evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti, pandemi kuralları gözetilerek devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, ilçe genelinde yaşayan kimsesiz, hasta veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşlar yararına hayata kattığı, 'evde bakım ve temizlik hizmeti' devam ediyor. Pandemi süreci nedeniyle daha dikkatli şekilde verilen hizmet sayesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce insana daha ulaşıldı.

Hizmet verilen kişi sayısı artıyor

Bugüne dek yüzlerce ailenin evine konuk olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini yerine getirerek gönüllerini kazandı. Ekipler tarafından 865 kişinin evine temizlik ve bakım hizmeti verilirken, 472 kişiye de kişisel bakım hizmeti sunuldu. Ekiplerin saha araştırmaları sonucunda hizmet verilmesi planlanan 387 yeni vatandaş tespit edildi.

"Yaşlı vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaşlı insanları sevip saymanın, onlara hürmet göstermenin en büyük erdemlerden biri olduğunu vurguladı. "Sosyal belediyecilik ilkesi gereği, kimsesiz ve yaşlı insanlarımızı yalnız bırakmıyor, ihtiyacını duyduğu hizmetleri karşılamaya çalışıyoruz" diyen Gültak, "Evde bakım ve temizlik hizmetini vatandaşımızın ayağına götürüyor, onlara aileleri kadar yakın oluyoruz. Amacımız, yaşlı ve engelli insanlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak. İhtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olup hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Hizmet, yaşlı, engelli ve kimsesiz insanların ayağına gidiyor

Kadın ve Aile Hizmetleri ekiplerince, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların kişisel bakımı ve evlerinin temizliğinin yanı sıra, yaşlılık, dulluk veya engellilik maaşı bağlanması için gereken takip işlemleri de yapılıyor. SYDV ile iletişime geçen ekipler, gıda temini için vatandaşların kayıtlarının yapılmasına aracı oluyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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