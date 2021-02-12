Akçakoca'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, akşam saatlerinde çalılık alandan başlayıp fındık ağaçlarına ve ormanlık alana sıçrayan yangın 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, akşam saatlerinde çalılık alandan başlayıp fındık ağaçlarına ve ormanlık alana sıçrayan yangın 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Esmahanım ve Karatavuk köyleri arasında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangını gören köylüler, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Akçakoca, Sakarya'nın Kocaali ilçe itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yoğun çabasıyla yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük fındık ve ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı