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Son dakika haber | Akbank Sanat, çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturuyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Akbank Sanat, çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturuyor

Edinilen son dakika haberine göre Akbank Sanat, çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarını sürdürüyor.

Akbank Sanat, çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarını sürdürüyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları aralık ayı boyunca cumartesi günleri Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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