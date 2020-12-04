Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar, şartlı tahliyede aynı suçu işlediler
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Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar, şartlı tahliyede aynı suçu işlediler

04.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:08

Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar, şartlı tahliyede aynı suçu işlediler İşledikleri suçtan tutuklandılar şartlı tahliye edilince aynı suçu işlemek için iki tesis kurdular Kocaeli'de jandarma operasyonunda 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Kaçak akaryakıt üreten 3 şüpheli...

Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar, şartlı tahliyede aynı suçu işlediler

İşledikleri suçtan tutuklandılar şartlı tahliye edilince aynı suçu işlemek için iki tesis kurdular

Kocaeli'de jandarma operasyonunda 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçak akaryakıt üreten 3 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'de akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklu oldukları cezaevinden pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen 3 şahsın Gebze ve Kartepe ilçelerindeki kurdukları kaçak akaryakıt üretim tesislerine yapılan jandarma operasyonunda 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 3 şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı şüphesi ile iki adresi takibe aldı. Yapılan inceleme sonrasında kaçak akaryakıt üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen Gebze Balçık Mahallesi'ndeki bir fabrika ve Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoya operasyon düzenledi. İki adreste jandarma ekiplerince yapılan aramalarda tankerlere depolanmış halde 37 ton kaçak akaryakıt, akaryakıtların satılması işinde kullanılan 2 araç ele geçirildi.

Cezaevinden şartlı tahliyede aynı suçu işlediler

Olayınla ilgili iki adreste gözaltına alınan K.C., Y.K. ve E.C. adlı 3 şahsın akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklu oldukları cezaevinden pandemi dönemi nedeniyle şartlı tahliye edildikleri belirlendi. Şahısların, fabrikalardan ve sanayi bölgelerinden topladıkları atık malzemeleri yüksek dereceli kazanlarda buharlaştırdıkları, soğutularak sıvı hale getirildikten sonra filtrelenen ürünlere tiner, solvent ve benzeri incelticiler eklendikten sonra yakıt haline getirilerek satıldığı belirlendi.

Olay hakkında inceleme başlatıldı

Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Jandarma Komutanlığına götürülürken olay hakkında inceleme başlatıldı.

Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar, şartlı tahliyede aynı suçu işlediler
Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar, şartlı tahliyede aynı suçu işlediler
Akaryakıt kaçakçılığı suçundan tutuklandılar, şartlı tahliyede aynı suçu işlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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