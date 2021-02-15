Son dakika haber: Akaryakıt istasyonunun deposuna giren hırsızlar kamerada

Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'de bulunan bir akaryakıt istasyonunun deposuna giren hırsızlar, toplam 70 bin lira değerinde otobüs jantı, otobüs lastiği ve araç arıza tespit cihazı çaldı.

ARNAVUTKÖY'de bulunan bir akaryakıt istasyonunun deposuna giren hırsızlar, toplam 70 bin lira değerinde otobüs jantı, otobüs lastiği ve araç arıza tespit cihazı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, gün gece Arnavutköy'de yaşandı. Bir akaryakıt istasyonunun deposuna giren 3 hırsız, 12 adet otobüs lastiği, 5 adet otobüs lastik jantı ve piyasa değeri 50 bin lira olan araç arıza tespit cihazı çaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının nöbet değişim saatinde gerçekleşen hırsızlık olayında yaklaşık 70 bin liralık malzeme çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı