Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan ahır yangını ucuz atlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan ahır yangını ucuz atlatıldı

Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan ahır yangını ucuz atlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Malatya'nın Darende ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınındaki ahırda yangın çıktı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınındaki ahırda yangın çıktı. Ekiplerin erken müdahalesi sonrası yangın ucuz atlatılırken, 2 ton yonca kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna yakın bir noktada meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından LPG depolarına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 ton yonca yanarken, ahırın çatı kısmında maddi hasar oluştu. - MALATYA

Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan ahır yangını ucuz atlatıldı
Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan ahır yangını ucuz atlatıldı
Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan ahır yangını ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eş katili koca olay günü kılık değiştirmiş
Eş katili koca olay günü kılık değiştirmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bergen Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan ahır yangını ucuz atlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:45:12. #1.14#

title