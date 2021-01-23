Son dakika haber: Akar: "Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz."
23.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:38
Son dakika haberleri: Akar: "Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz.
Akar: "Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer