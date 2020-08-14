Son dakika haber: Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta... Gelen son dakika haberlerine göre Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor.

Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor Kaynak: AA