Son dakika haber... Akar: "(Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması) Yakinen takip ediyoruz. Destek isterlerse sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik."
20.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:31
Son dakika haberler... Akar: "(Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması) Yakinen takip ediyoruz.
Akar: "(Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması) Yakinen takip ediyoruz. Destek isterlerse sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer