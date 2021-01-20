Son dakika haber... Akar: "(Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması) Yakinen takip ediyoruz. Destek isterlerse sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik."
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Son dakika haber... Akar: "(Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması) Yakinen takip ediyoruz. Destek isterlerse sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik."

20.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:31
Son dakika haber... Akar:

Son dakika haberler... Akar: "(Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması) Yakinen takip ediyoruz.

Akar: "(Teröristlerin Sincar çevresinden çıkarılması) Yakinen takip ediyoruz. Destek isterlerse sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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