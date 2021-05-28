Son dakika haber! Akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
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Son dakika haber! Akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Son dakika haber! Akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'da akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Trabzon'da akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Ortahisar ilçesi Akyazı mahallesinde yavru kedinin akar borusuna girip sıkıştığı gören vatandaşlar kendi imkanları ile çıkaramayınca İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği ekibi olay yerine hareket etti. Ekip olay yerine geldiğinde anne kedinin akar borusunun etrafında dolandığını gördü. İtfaiye personeli hilti yardımı ile betonu kırıp akar borusuna ulaştı. Sonrasında mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. İtfaiye personeli yavru kedinin sağlık durumunu kontrol edip suyla temizleyip yıkarken, sağlığı iyi olan yavru kedi doğaya bırakıldığı an anne kedinin yavrusunu ağzı ile alıp olay yerinden uzaklaştığını gören personel ve vatandaşlar duygulandı. - TRABZON

Son dakika haber! Akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Son dakika haber! Akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Son dakika haber! Akar borusunda sıkışan minik kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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