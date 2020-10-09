Son dakika haber... Akar: "(Askeri heyetlerin görüşmesi) Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için...
09.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:49
Son dakika haber: Akar: "(Askeri heyetlerin görüşmesi) Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız."
Akar: "(Askeri heyetlerin görüşmesi) Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer