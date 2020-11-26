Son dakika haber! Akar: "(Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."
26.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:42
Son dakika haberleri... Akar: "(Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.
Akar: " (Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer