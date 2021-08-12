Son dakika haber: Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın anne- babasına 'hakaret' ve 'tehdit' davası
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Son dakika haber: Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın anne- babasına 'hakaret' ve 'tehdit' davası

Son dakika haber: Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın anne- babasına 'hakaret' ve 'tehdit' davası
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ANKARA'da, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ve babası Ömer Hikmet hakkında 'Şenel'in manevi hatırasına hakaret', anne ve babasına yönelik de 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

ANKARA'da, araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ve babası Ömer Hikmet hakkında 'Şenel'in manevi hatırasına hakaret', anne ve babasına yönelik de 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulup, 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası tutuklanan Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada '?kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gidilmezken sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ve babası Ömer Hikmet hakkında, sosyal medya hesaplarından farklı tarihlerde Ceren Damar Şenel'in annesi Feyza ve babası Mustafa Damar'ı hedef alarak yaptıkları tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanırken, Hatice ve Ömer Hikmet hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheliler Hatice ve Ömer Hikmet'in, Feyzan ve Mustafa Damar'a tehdit ve hakarette bulunmalarının yanında Ceren Damar Şenel'in hatırasına hakarette bulundukları da ileri sürülü. Şüphelilerin suçları zincirleme işlediklerine dikkat çekilerek, "Şüpheliler, yazılı iletiler paylaşarak müştekilere yönelik olarak zincirleme suretle kişinin hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği, şikayet dilekçesi, ekran çıktısı ve şüphelilerin savunması içeriği göz önüne alındığında soruşturma evresi sonunda toplanan delillerin, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşılmıştır" denildi. HAPİS CEZASI İSTENDİİddianamede, Hatice ve Ömer Hikmet için Ceren Damar Şenel'e yönelik eylemleri nedeniyle 'ölen kişinin hatırasına hakaret' suçundan 4'er aydan 4'er yıla, anne ve babasına yönelik 'hakaret' suçundan 4'er aydan 4'er yıla, Hatice Hikmet için ayrıca 'tehdit' suçundan 7,5 aydan 3,5 yıla kadar hapis talep edildi. Şüpheliler, 8 Aralık'ta 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıkacak.

Son dakika haber: Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın anne- babasına 'hakaret' ve 'tehdit' davası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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