Son dakika haber | AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Son dakika haber | AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

21.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:47
Son dakika haber | AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika gündem haberi... AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında TBMM Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirerek, "TBMM Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum" dedi.


Son dakika haber | AK Partili Yayman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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