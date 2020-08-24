Son dakika haber: AK Partili Özhaseki, Giresun'daki sel üzerinden kendisini eleştiren Öztrak'a cevap verdi Açıklaması
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Son dakika haber: AK Partili Özhaseki, Giresun'daki sel üzerinden kendisini eleştiren Öztrak'a cevap verdi Açıklaması

Son dakika haberleri... AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "CHP yaraları sarmaya yardım etmek yerine adeti olduğu üzere iftira atıyor.

Son dakika haber: AK Partili Özhaseki, Giresun'daki sel üzerinden kendisini eleştiren Öztrak'a cevap verdi Açıklaması
24.08.2020 22:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:37

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "CHP yaraları sarmaya yardım etmek yerine adeti olduğu üzere iftira atıyor." ifadesini kullandı.

Özhaseki yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin kendisini derinden üzdüğüne dair genel bir yorumda bulunduğunu hatırlattı.

Dünyada tabiatın tahrip edilmesinin afetlerle sonuçlandığının altını çizdiğini belirten Özhaseki, "CHP Sözcüsü ise beni sorumlu tutmaya kalkmış. 'Haseki neredeydi?' diye soran Öztrak'a cevap verelim: Bu binalar AK Parti'den önce yapılmış. İlla suçlu aramak istiyorlarsa 2004-2009 arasında Dereli Belediyesini yöneten CHP'ye baksınlar." ifadesini kullandı.

Özhaseki, ortada bir afet ve sel felaketi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"CHP yaraları sarmaya yardım etmek yerine adeti olduğu üzere iftira atıyor. Böyle bir meseleyi dahi siyasete bulaştırmak ve manipülasyon yapmak ayıptır. Afeti bari siyasete meze etmeyin. Altını çizmek istiyorum ki bu binalar yapılırken ben bırak Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı dahi değildim. Ticaretle meşgul olan, kamu görevi olmayan esnaftım. İlaveten dere yatağına en geç yapılan yapılar bile AK Parti dönemine denk gelmiyor.

Sözcüsü IMF meftunu, kriz çığırtkanı olan CHP'nin ömrü demagoji ve yalanlarla geçiyor. Millet bu siyasete prim vermiyor, artık vazgeçseniz iyi olacaktır. Küresel ısınma, şehircilik ve çevre hassasiyeti gibi konulardan CHP Sözcüsü bihaberdir. Sayın Öztrak'a anlamadığı, bilmediği işlerle uğraşmaması tavsiyesinde bulunuyorum. Demagojiyi iyi bilse de bu işlerin cahili olduğu açıktır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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